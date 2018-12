Red Bull Salzburg verliert Amadou Haidara an den Schwesterclub, kann sich aber zumindest über eine hohe Ablösesumme freuen.

Was die "Salzburger Nachrichten" bereits seit Monaten berichten, wurde am Samstag offiziell gemacht. Amadou Haidara wechselt mit sofortiger Wirkung von Red Bull Salzburg zum deutschen Fußball-Bundesligisten RB Leipzig. "Wir sind stolz, dass sich mit Amadou Haidara ein weiterer junger Spieler derart entwickelt hat, dass er den Sprung in eine europäische Topliga geschafft hat", erklärt Salzburgs Sportdirektor Christoph Freund, der sich über eine hohe Ablösesumme von rund 15 Millionen Euro freuen kann.

Haidara wechselte im Sommer 2016 von seiner Heimat Mali nach Salzburg und stellte sein Talent von Beginn an unter Beweis. Nach 25 Spielen beim FC Liefering und dem Gewinn der Youth League schaffte der Mittelfeldspieler den Sprung zur Bundesliga-Mannschaft. In 83 Partien für die Mozartstädter erzielte er 13 Tore und legte 17 Treffer auf. Der 20-Jährige holte in Österreich zwei Meistertitel, den ÖFB-Cup und erreichte mit den Bullen in der vergangenen Saison das Halbfinale der Europa League. "Es war mir ein großes Vergnügen, Teil dieses Salzburger Teams gewesen zu sein. Die Entscheidung, Salzburg zu verlassen, war schwierig, aber es ist jetzt eine gute Zeit für einen Wechsel", sagt Haidara, der Leipzig wegen einer Kreuzbandverletzung wohl erst im März zur Verfügung stehen wird.

Leipzigs sportliches Mastermind Ralf Rangnick bekommt somit im Winter den gewünschten Ersatz für Naby Keïta, der die Ostdeutschen im Sommer Richtung Liverpool verlassen hat. Mit Haidara - er ist bereits der 15. Kicker, der von Salzburg zum Schwesterclub Leipzig wechselt - verliert Erfolgstrainer Marco Rose zwar einen Leistungsträger, Ersatz ist aber im eigenen Kader parat. Youngster Xaver Schlager, Enock Mwepu und Dominik Szoboszlai haben schon des Öfteren bewiesen, dass sie die Qualität haben, um die entstandene Lücke im Mittelfeld zu schließen.

Geht es nach britischen Medienberichten, dann könnte den Bullen im Winter ein weiterer Stammspieler abhandenkommen. Der englische Topclub Liverpool soll starkes Interesse an Munas Dabbur, der in dieser Saison in 30 Bewerbsspielen bereits 20 Tore erzielte, zeigen.