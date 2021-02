Red Bull Salzburg hat das Rezept für die Aufholjagd bei Villarreal

Nach dem 0:2 im Heimspiel steht Red Bull Salzburg bei Villarreal vor dem Aus in der Europa League. Einiges lässt aber die Hoffnung auf ein Fußballwunder leben.

Mit dem einzigen Abflug des ganzen Tages am Salzburg Airport hob der FC Red Bull Salzburg Mittwochmittag in Richtung der spanischen Costa del Azahar ab. Beim FC Villarreal braucht Österreichs Serienmeister am Donnerstag (18.55, live auf Puls 4) ein mittleres Fußballwunder, um nach dem 0:2 im Hinspiel des Europa-League-Sechzehntelfinales noch den Aufstieg schaffen zu können.

Nicht zuletzt nach der ungewohnt dürftigen Offensivleistung der Bullen vom Hinspiel werden die Chancen auf eine Wende nicht allzu hoch eingeschätzt. Welche Gründe ...