Red Bull Salzburg hat einen neuen Star: Sprinter Fernando garantiert Spektakel

Salzburgs Sportdirektor Christoph Freund scheint mit der Verpflichtung des Angreifers aus Brasilien wieder einen Volltreffer gelandet zu haben.

Am 22. Juli eröffnet Fußballmeister Red Bull Salzburg die Saison in der Bundesliga mit dem Heimspiel gegen Austria Wien. Das erste Topduell verspricht heiß zu werden, denn sowohl die Bullen als auch die Wiener haben in ihren Tests starke Leistungen gezeigt. Salzburgs Neuzugang Fernando spielte sich schon in den Vordergrund und kann zum Star der neuen Saison aufsteigen.

Beim 3:1 der Bullen gegen Griechenlands Abonnementmeister Olympiakos Piräus am vergangenen Samstag gelang dem Stürmer aus Brasilien das Tor des ...