Red Bull Salzburg hat einen Plan, wie das Monsterprogramm zu verkraften ist

Bis zum 12. November ist Fußballmeister Red Bull Salzburg in 17 Spielen gefordert. Gegen die WSG Tirol soll ein Auftakt nach Wunsch gelingen.

Die Toppartie in der Champions League am Dienstag gegen den italienischen Meister und Glamourclub AC Milan im Kopf, den Ligaalltag am Samstag gegen die WSG Tirol vor Augen: Die Profis von Red Bull Salzburg stehen vor der schwierigen Ausgangslage, sich noch einmal vor dem Höhepunkt in der Königsklasse auf ein unspektakuläres Bundesligaspiel konzentrieren zu müssen.

Das wird in den nächsten Monaten aber häufig notwendig sein. Denn bis 12. November 2022 stehen die Bullen in der Champions League, der ...