Red Bull Salzburg hat Klarheit: Karim Adeyemi sagt ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick ab

Red Bull Salzburgs Stürmer Karim Adeyemi unterschreibt bei Borussia Dortmund. Auch ein Topangebot von Manchester United konnte den Torjäger der Bullen nicht umstimmen.

Drei Mal noch wird Karim Adeyemi das Leibchen von Österreichs Fußballmeister Red Bull Salzburg tragen. In der Red-Bull-Arena versucht der Torjäger der Bullen noch zwei Mal, den Titel des Torschützenkönigs zu fixieren. Am Sonntag gastiert im vorletzten Heimspiel der Saison der Wolfsberger AC, der dem Meister am 20. Dezember 2020 die letzte Heimniederlage in der Bundesliga zugefügt hat, in Salzburg. Nach dem Spiel bei Rapid will sich Adeyemi bei der großen Meisterparty am 21. Mai gegen Austria Klagenfurt gebührend verabschieden.

...