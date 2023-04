Red Bull Salzburg hat neue "Zaubermaus" im Titelkampf: Sieben Millionen Euro sind gut angelegt

Mit Vorschusslorbeeren war Oscar Gloukh vor der Frühjahrssaison 2023 zu Red Bull Salzburg gewechselt. In seiner Heimat als Fußball-Wunderkind bezeichnet, kommt der Israeli in Schwung.

Im ersten von zwei Heimspielen in Serie der Fußball-Meistergruppe 2023 hat Meister Red Bull Salzburg am Sonntag Austria Wien zu Gast. Und wenn der erst 19-jährige Oscar Gloukh wieder jene Form ausspielen kann, die er vor einer Woche beim Sieg in Klagenfurt gegen die Austria gezeigt hat, dann haben die Bullen beste Chancen, im Bundesliga-Titelkampf ab 14.30 Uhr vorzulegen. Denn das Topspiel der Runde zwischen dem LASK und dem ersten Verfolger Salzburgs, Sturm Graz, wird erst um 17 Uhr angepfiffen.

