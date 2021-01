Red Bull Salzburg heizt Konkurrenzkampf auch auf der Torhüterposition an

Fußballmeister Red Bull Salzburg holte Defensiv-Allrounder Bernardo vorerst leihweise bis Ende der Saison. Und die Bullen haben auch noch Deutschlands Unter-20-Nationaltorhüter im Visier.

Mit Dominik Szoboszlai verlor Red Bull Salzburg in der aktuellen Wintertransferzeit einen wichtigen Spieler. Aber die Bullen haben reagiert und mit Brenden Aaronson und dem Brasilianer Bernardo zwei Profis verpflichtet, die schon am Sonntag zum Saisonstart in Altach in die Startformation drängen.

Der Wechsel von Defensiv-Allrounder Bernardo vom englischen Erstligisten Brighton ist seit Dienstag fix. Der 25-Jährige, der schon 2016 beim Meister unter Vertrag gestanden war, absolvierte bereits seine erste Trainingseinheit und strebt mit den Bullen hohe Ziele ...