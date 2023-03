Holt sich Barcelona ein Toptalent von Red Bull Salzburg? Das sagt der Sportchef dazu

Die Talente von Österreichs Fußballmeister Red Bull Salzburg sind seit vielen Jahren gefragt. Von Erling Haaland bis zu Nicolas Seiwald, viele Salzburger Bullen landeten bei europäischen Topclubs. Nun scheint sogar der FC Barcelona einen Youngster des Serienmeisters auf der Liste zu haben.

Im Jänner 2023 hat Amar Dedić seinen Vertrag bei Österreichs Fußballmeister Red Bull Salzburg bis 2027 verlängert. Der rechte Verteidiger, der bereits mit 19 Jahren sein Nationalmannschaftsdebüt für Bosnien-Herzegowina feierte und einen Marktwert von zehn Millionen Euro laut transfermarkt.de hat, wird also nicht günstig zu haben sein. Und es sieht so aus, als ob das 20-jährige Toptalent vor einem aufsehenerregenden Transfer steht. Dedić ist unumstrittener Stammspieler bei den Bullen und zeigte zuletzt auch in Bosniens Nationalmannschaft herausragende Leistungen. Scouts des ...