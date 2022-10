Red Bull Salzburg im Alltag: Auch in Altach steht der Bullen-Trainer unter Strom

Salzburg-Coach Matthias Jaissle bringt jene Energie in der Coachingzone auf, die er von seinen Profis verlangt. Dabei spielt es keine Rolle, ob in der Liga oder international gespielt wird.

Nach den überaus intensiven und aufregenden neunzig Minuten am vergangenen Mittwoch in der Champions League gegen Dinamo Zagreb gastiert Fußballmeister Red Bull Salzburg am Samstag in Altach. Ligaalltag gegen einen Tabellennachzügler der Bundesliga? Von wegen, Salzburg-Trainer Matthias Jaissle wird auch gegen die Altacher von der Seitenauslinie alles versuchen, um seine Mannschaft nach vorne zu peitschen.

Ein Mann steht unter Strom. So könnte man das Auftreten des smarten Salzburg-Trainers während der neunzig Minuten an der Seitenauslinie beschreiben. Da wird ...