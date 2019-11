Die Bullen könnten schon in der Wintertransferzeit groß abkassieren. Erling Haalands Marktwert steigerte sich enorm und Barcelona bietet für einen 17-Jährigen bereits 15 Millionen Euro.

Im Topduell der Fußball-Bundesliga gastiert Red Bull Salzburg am Sonntag beim Wolfsberger AC. Für Salzburg-Trainer Jesse Marsch bedeutet Ligaalltag nach dem kräfteraubenden Spiel in der Champions League am vergangenen Dienstag in Neapel wieder einmal, ein gutes Gespür bezüglich der Aufstellung ...