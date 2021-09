Red Bull Salzburg in der Champions League: Rene Aufhauser coacht Bullen in der Youth League

Auch die Toptalente von Red Bull Salzburg spielen in der Champions League. Rene Aufhauser wird das Team in der Youth League betreuen und steht vor einer großen Herausforderung.

Zum dritten Mal nimmt Fußballmeister Red Bull Salzburg an der Champions League teil. Das bedeutet auch, dass die Unter-19-Mannschaft der Bullen in der Youth League vertreten ist.

In der Champions League für Nachwuchsteams treffen die Salzburger Toptalente wie die Bundesligatruppe in der Gruppe auf Lille, Wolfsburg und den FC Sevilla. Die Salzburger beginnen in Runde eins am 14. September in Sevilla. Betreut werden die Youngsters von René Aufhauser, der auch den FC Liefering in der zweiten Liga bisher erfolgreich coacht. Gebildet wird das Youth-League-Team aus Spielern des FC Liefering und der U18-Akademie-Mannschaft der Bullen.

2017 konnten die Salzburger den prestigeträchtigen Bewerb unter Trainer Marco Rose durch einen Finalsieg gegen Benfica Lissabon gewinnen. Patson Daka, Hannes Wolf, Xaver Schlager oder Amadou Haidara stachen dabei heraus. Zuletzt scheiterten die Youngsters 2020 im Halbfinale mit viel Pech an Real Madrid. Unter Trainer Matthias Jaissle überzeugten damals vor allem Luka Sučić und Karim Adeyemi.