Red Bull Salzburg in der Champions League: "Wir haben es noch in der eigenen Hand"

Salzburg-Jungstar Nicolas Seiwald glaubt weiter an den Achtelfinalaufstieg. Der Optimismus der Bullen ist berechtigt.

Die Enttäuschung im Lager von Red Bull Salzburg war am Dienstag nach dem 0:1 in Lille groß. "Mein Team hat bis zum Schluss gefightet, leider hat das Tor gefehlt", erklärte Trainer Matthias Jaissle nach der Partie. Trotz der zweiten Champions-League-Niederlage in Folge hat Österreichs Serienmeister im Gruppenfinale gegen den FC Sevilla (8. Dezember) noch alle Chancen, den Achtelfinaleinzug zu schaffen. Im schlimmsten Fall droht aber sogar das komplette Ende der Europacupsaison. Was spricht im "Endspiel" für die ...