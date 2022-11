Red Bull Salzburg in der Europa League: Bei Rom denkt Andi Ulmer noch immer an Lazio

Schon einmal zeigte Fußballmeister Red Bull Salzburg gegen einen Topclub aus Rom eine Glanzleistung. Im Viertelfinale der Europa League 2018 wurde Lazio Rom eliminiert. Daran denkt Kapitän Andreas Ulmer auch vor den Spielen gegen AS Rom.

Der größte internationale Erfolg von Red Bull Salzburg hängt eng mit einem Fußballclub aus Rom zusammen. Auf dem Weg bis in das Semifinale der Europa League 2018 schaltete die damalige Truppe von Trainer Marco Rose im Viertelfinale den Stadtrivalen von AS Rom, Lazio Rom, aus. "Ein Abend, den Fußball-Salzburg nicht vergessen wird", sagte Salzburg-Kapitän Andreas Ulmer, der schon damals eine wichtige Rolle spielte. 2:4 hatten die Bullen in Rom verloren, in Kleßheim führte Lazio 1:0. Ulmer und Co. stiegen dennoch ...