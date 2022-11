Red Bull Salzburg in der Europa League: Fast alle träumen von Manchester United

Die Spieler von Red Bull Salzburg würden in der Europa League, die am Montag gelost wird, gern gegen Manchester United spielen. Für Matthias Jaissle kämen die Spiele wahrscheinlich zu früh. Der Deutsche erklärte mit einem Schmunzeln: Der Gegner soll machbar und attraktiv sein.

Nach den Fußball-Festspielen am vergangenen Mittwoch in der Champions League in Mailand gegen den italienischen Meister AC Milan wurde Red Bull Salzburg am Samstag wieder auf den Boden der Ligarealität zurückgeholt. Kickten die Bullen-Profis im Giuseppe-Meazza-Stadion von Mailand noch vor euphorischen 74.000 Fans, herrschte am Samstag in der Wolfsberger Lavanttal-Arena bei windigen Bedingungen vor 3000 Zuschauern eher triste Novemberstimmung. Aber die Truppe von Trainer Matthias Jaissle zeigte eine professionelle Einstellung und siegte beim WAC mit 2:1. Dass die Bullen nach ...