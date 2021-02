Red Bull Salzburg in der Europa League: Zwischen Lust und Frust

Red Bull Salzburg hat im Sechzehntelfinale der Europa League epische Siege, aber auch bittere Niederlagen erlebt. Dasselbe gilt für die bisherigen Duelle mit Villarreal.

Zum bereits zehnten Mal nimmt Österreichs Fußball-Serienmeister Red Bull Salzburg an der UEFA Europa League teil, zum achten Mal sind die Bullen im Sechzehntelfinale vertreten. Vor dem Duell mit Villarreal am Donnerstag (21 Uhr, live auf DAZN) in der Red-Bull-Arena und in einer Woche beim Rückspiel in Spanien werfen wir einen Blick zurück auf epische Siege und bittere Niederlagen im Sechzehntelfinale.

Red Bull Salzburg gegen Villarreal - das ist nicht neu. 2009 stand man sich in der Gruppenphase ...