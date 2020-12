Red Bull Salzburg in Hochform: So lebt der Traum vom Aufstieg

Red Bull Salzburg zeigte in Moskau eines seiner besten Champions-League-Spiele. Die Bullen glänzten wie so oft im Kollektiv, aber diesmal auch mit großer individueller Klasse.

Die Geschichte wiederholte sich viel zu oft: Red Bull Salzburg spielte in der Champions League sehr gut. Phasenweise sogar so gut, dass selbst der FC Liverpool oder Bayern München, beide Gewinner des wichtigsten Clubbewerbs im Weltfußball, gegen Salzburg ins Straucheln gerieten. Nur: Unter dem Strich stand die Null. Keine Punkte bedeuten keine Millionenprämien und auch keine Chance auf ein Weiterkommen. Doch die Bullen haben aus ihren Fehlern in der Vergangenheit gelernt und können sich für eine starke Leistung nun auch ...