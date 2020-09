Red Bull Salzburg in Sorge - Christoph Freund: "Gehen davon aus, dass unsere Sicherheit gewährleistet ist"

Der Sportdirektor von Red Bull Salzburg, Christoph Freund, kann nicht ganz verstehen, warum die Bullen in Tel Aviv antreten müssen. Aber der Meister ist bereit, dort ein großes Spiel zu liefern.

Der Start in die Saison in der Fußball-Bundesliga ist Red Bull Salzburg perfekt gelungen. Nach dem Sieg zum Auftakt beim WAC überzeugte der Serienmeister auch beim Heimdebüt. Nach dem 4:1 in numerischer Unterzahl ab der sechsten Minute gegen Altach reisen die Bullen nun mit breiter Brust nach Tel Aviv. Dort findet am Mittwoch das Hinspiel im Play-off der Champions League statt, obwohl sich Israel wegen stark ansteigender Coronafallzahlen seit Freitag im kompletten Lockdown befindet.

Dass man sich bei ...