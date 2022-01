Red Bull Salzburg ist die Sperrstunde im Weg

Stand jetzt müssten die 2000 zugelassenen Zuschauer im Champions-League-Hit gegen Bayern das Stadion zur Halbzeit verlassen.

Das Coronavirus ist eine Belastung für die gesamte Gesellschaft, bringt Krankheit, Leid und mitunter auch Tod. Zwischendurch sorgt es auch für skurrile Ausnahmesituationen - wie im Fall des FC Red Bull Salzburg.

Österreichs Fußballmeister trifft am 16. Februar im Champions-League-Achtelfinale auf den deutschen Rekordmeister Bayern München. Ein echtes Highlight, vielleicht sogar das größte Spiel in der Geschichte der Bullen, das laut derzeitigen Restriktionen allerdings nur von 2000 (geimpften) Personen in der Red-Bull-Arena besucht werden darf. Doch damit nicht ...