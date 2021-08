Red Bull Salzburg ist gewarnt: Beim Gegner sind nicht nur die Spieler aggressiv

Für die Fans von Bröndby ist Red Bull das Feindbild schlechthin. Vor dem Rückspiel der Salzburger gab es sogar Warnungen vom dänischen Meister. Die Bullen erwartet ein "Hexenkessel".

Österreichs Fußballmeister Red Bull Salzburg geht mit einer guten Ausgangsposition am Mittwoch in Bröndby in das Rückspiel der letzten Runde in der Qualifikation zur Champions League. Nicht nur, weil die Bullen das Hinspiel mit 2:1 gewannen, sondern auch deshalb, weil die Salzburger perfekt in die Saison gestartet sind. Und Bröndby zuletzt am 24. Mai 2021 ein Pflichtspiel gewonnen hat.

Aber wenn es gegen Red Bull Salzburg geht, dann wird in einem ausverkauften Stadion vor 25.000 fanatischen Fans die Post abgehen. Auf diesen zu erwartenden Hexenkessel müssen sich die Salzburger einstellen. Denn die Marke Red Bull ist für die meisten Bröndby-Anhänger, seit 2020 das Gerücht die Runde machte, dass Red Bull bei dem finanziell kriselnden Team aus Kopenhagen als Retter kommen soll, ein rotes Tuch. Nach diesen Gerüchten um einen Einstieg des Red-Bull-Konzerns hat sich die aktive Fanszene mit einem wütenden Schreiben zu Wort gemeldet. Man wolle nicht zu "einem seelenlosen Geschäftsprojekt" gemacht werden, schrieben damals die Anhänger. Es fielen harte Worte. "Red Bull steht für alles, was wir verabscheuen und wogegen wir immer gekämpft haben", hieß es in einer Stellungnahme der "Sydsiden Brøndby". Als Negativbeispiele nannten die Ultras RB Leipzig und auch Salzburg.

Es blieb beim Gerücht, Red Bull und Bröndby kamen nicht zusammen. Aber auch ein Jahr später ist der Getränkekonzern das Feindbild der dänischen Fans geblieben. Vom Club erhielten die Salzburger sogar eine Warnung, den Red-Bull-Bus, der auch als solcher mit vielen Logos gekennzeichnet ist, nicht nach Bröndby fahren zu lassen. Es gab konkrete Hinweise, dass der Bus auf der Fahrt ins Stadion attackiert werde. Aus Sicherheitsgründen haben sich die Salzburger daher auch entschlossen, ihren Bus nicht nach Bröndby zu schicken. Die Bullen mieten vor Ort einen Bus, der die Mannschaft vom Flughafen abholt und sie zum Stadion fährt.

Für die Truppe von Trainer Matthias Jaissle heißt es nun kühlen Kopf bewahren. Auch wenn die Atmosphäre feindselig sein wird, die Bullen stellen das bessere Team. Zwar kann Bröndby im Vergleich zum Hinspiel wieder auf jene sechs Profis zurückgreifen, die in Salzburg wegen Corona fehlten, aber dennoch sollten die Bullen so gefestigt sein, dass zumindest ein Remis gelingen kann. Dieses würde den Aufstieg bedeuten. Zum dritten Mal in Serie wären die Bullen dann in der Königsklasse vertreten. Beachtlich, das hat im österreichischen Fußball bisher nur Sturm Graz geschafft.

Salzburg-Torjäger Karim Adeyemi weiß auch einen Grund, warum die Bullen beste Chancen haben, zu bestehen. "Bröndby wird, weil sie unbedingt gewinnen müssen, sicher offensiver antreten, als es in Salzburg der Fall war", meinte der Hoffnungsträger. "Da wird es Räume für uns geben, die wir nutzen wollen." Und genau das ist die Spezialität des Youngsters. Gibt es genügend Platz, dann kann Adeyemi seine enorme Schnelligkeit perfekt ausnutzen - fanatische Fans auf der Tribüne hin oder her.