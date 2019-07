Red Bull Salzburg jubelt: Ansturm auf die Blind-Date-Kartenpakete hat bereits begonnen

Die Auslosung der Gruppenphase der Champions League erfolgt erst am 29. August, aber Salzburg steht schon im Zeichen der Königsklasse.

Seit Montag läuft bei Österreichs Fußballmeister Red Bull Salzburg der Vorverkauf für die drei Heimspiele in der Gruppenphase der Champions League. Und obwohl die Gegner erst nach der Auslosung am 29. August in Monaco feststehen, war bereits am ersten Vorverkaufstag, ...