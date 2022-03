Red Bull Salzburg jubelt mit Wöber: Warum sein Tor ein ganz spezielles war

Maximilian Wöber kann wieder lachen. Nach der bitteren Pleite gegen die Bayern traf Salzburgs Abwehrchef gegen Sturm entscheidend. Sein dritter Saisontreffer war nicht alltäglich.

Es ist aus der Sicht von Fußballmeister Red Bull Salzburg verständlich, dass die Bullen nichts davon wissen wollen, dass sie schon jetzt als Meister feststehen. Der Abwehrchef der Salzburger, Maximilian Wöber, meinte auch bei elf Punkten Vorsprung auf den ersten Verfolger Austria Wien: "Es darf nie in unsere Köpfe, dass wir den Titel sicher gewonnen haben. Jedes Spiel ist in den nächsten Wochen wie ein Finale für uns." Nicht nur in der Liga, sondern vor allem im ÖFB-Cup. Schon am ...