Red Bull Salzburg jubelt nach Coup in Sevilla: Marktwert erhöht sich um 34 Millionen Euro

Red Bull Salzburg ist in dieser Saison noch ungeschlagen. Spiele wie in Sevilla erhöhen das Ansehen des Clubs und der Profis.

Österreichs Fußballmeister Red Bull Salzburg ist fast perfekt in die Saison 2021/22 gestartet. Eigentlich perfekt, denn nachdem alle zehn Pflichtspiele vor der ersten Partie in der Gruppenphase der Champions League gewonnen wurden, dürfen sich die Bullen auch nach dem 1:1 beim FC Sevilla als Sieger fühlen. Wer beim spanischen Topclub überzeugen kann, der hat beste Chancen, auch in den nächsten Gruppenspielen für Aufsehen zu sorgen.

Die starken Leistungen der Truppe von Trainer Matthias Jaissle wirken sich auch auf ...