Red Bull Salzburg jung wie nie: Es geht um Qualität, nicht um das Alter

Die Bullen haben viel Qualität im Kader. Trainer Matthias Jaissle kann sich auch auf seine Youngsters verlassen. In Rom müssen diese in der Europa League in einem Hexenkessel bestehen. Aber Nicolas Seiwald und Co. schaffen das.

Sein erstes Spiel in der Europa League konnte Salzburg-Trainer Matthias Jaissle gleich mit einem Sieg beenden. Einer der Hauptverantwortlichen dafür war Torhüter Philipp Köhn, der mit zwei tollen Reflexen die Bullen vor einem Rückstand bewahrte. Mit seinen 24 Jahren gehört der Schweizer im Team des Meisters schon zu den "Senioren". Die Bullen boten nämlich ihre jüngste Startelf in der Clubgeschichte in einem Europa-League-K.-o.-Duell (im Schnitt 23 Jahre) auf. Jaissle betonte aber auch: "Grundsätzlich geht es um Qualität auf dem Platz, da spielt Alter weniger eine Rolle. Natürlich kannst du als 18-Jähriger nicht diese Reife auf den Platz bringen, in einigen Situationen hast du nicht diese Erfahrung. Aber ich bin guter Dinge, dass wir auch in Rom bestehen können, wenn wir wieder eine so reife Leistung unserer Mannschaft sehen."

Bevor es in Rom am Donnerstag vor 60.000 Zuschauern um den Aufstieg in das Achtelfinale der Europa League geht, müssen die Salzburger am Sonntag in Innsbruck gegen die WSG Tirol antreten - vor einer überschaubaren Fankulisse. "Wenn wir keine böse Überraschung erleben wollen, müssen wir das Roma-Match aus unseren Köpfen bekommen und uns voll auf die Tiroler konzentrieren. Sie spielen einen frechen Fußball. Aber wir brauchen die drei Punkte nicht nur, weil wir Sturm auf Distanz halten wollen, sondern auch, um Selbstvertrauen für das Rückspiel in Rom zu tanken", sagte Stürmer Junior Adamu, der gute Chancen hat, in der Startelf zu stehen.