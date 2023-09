Red Bull Salzburg kann schon jetzt mit vielen Millionen Euro rechnen

Wer die beiden Leistungsträger von Red Bull Salzburg Amar Dedic und Karim Konate verpflichten will, der muss tief in die Tasche greifen.

Sechs Runden sind in der Fußball-Bundesliga gespielt. Und schon nach der ersten Phase vor der Länderspielpause zeichnet sich im Kampf um den Titel ein Duell zwischen Meister Red Bull Salzburg und Vizemeister Sturm Graz ab. Am Samstag findet der erste große Showdown der Saison statt. Tabellenführer Salzburg gastiert beim Tabellenzweiten Sturm Graz.

Mit einer weißen Weste mit dem Punktemaximum reisen die Bullen nach Graz. Großen Anteil daran, dass die Elf von Trainer Gerhard Struber bisher alle Pflichtspiele der Saison gewann, haben Verteidiger Amar Dedić und Angreifer Karim Konaté, die ihre Stammplätze im Team des Meisters trotz großer Konkurrenz sicher haben. Konaté stand bisher immer in der Startelf und zeigte mit sechs Toren und zwei Torvorlagen in sieben Pflichtspielen, dass er auf dem besten Weg zu einem Transfer in eine der europäischen Topligen ist.

Gleiches gilt für Rechtsverteidiger Dedić. Der Nationalspieler von Bosnien-Herzegowina überzeugte nicht nur in der Defensive, sondern setzte auch torgefährlich in der Offensive immer wieder Akzente.

Mit ihren Leistungen haben die beiden Bullen auch ihren Marktwert um einige Millionen Euro gesteigert. Jener von Dedić liegt nach dem aktuellen Update von Transfermarkt.at der österreichischen Bundesliga bei 20 Millionen Euro. Jener von Konaté steigerte sich auf 15 Millionen Euro. Toptalent Konaté erhöhte seinen Marktwert sogar um neun Millionen Euro.

Einen höheren Marktwert der Profis in der Bundesliga als Dedić weist nur Salzburgs Innenverteidiger Strahinja Pavlović (25 Millionen Euro) auf. Damit ist garantiert, dass der Meister auch in den nächsten Transferzeiten hohe Einnahmen aus Spielerwechseln erzielen wird.

Ohne Dedić und Konaté, die noch bis Donnerstag bei ihren jeweiligen Nationalteams weilen, nahmen die Salzburger am Dienstag die Vorbereitungen auf das Topspiel gegen Sturm auf. Ab Donnerstag wird dann unter Ausschluss der Öffentlichkeit trainiert. Dann sollte die Elf bereit sein, um auch in Graz ein gutes Ergebnis zu holen. "Wir haben alle sechs Ligaspiele gewonnen. Ich glaube, dass wir noch zulegen können, indem wir noch klarer sind. Das ist etwas, was wir besser hinkriegen wollen. Mit Sturm kommt ein Gegner, der uns alles abverlangen wird", sagte Struber.