Red Bull Salzburg kassiert über 20 Millionen Euro: Nach Rekord-Toren jagen Topclubs Patson Daka

Keiner traf in der Fußballbundesliga drei Mal in Serie früher als Patson Daka. Der Stürmer von Meister Salzburg steht bereits auf einer Stufe mit den Clubikonen Marc Janko und Jonatan Soriano.

In seinen vergangenen drei Pflichtspielen hat der Torjäger von Red Bull Salzburg, Patson Daka, insgesamt sieben Treffer erzielt. Nach seinen vier Toren für Sambia in den Afrika-Cup-Qualifikationsspielen gegen Algerien und Simbabwe legte der Torjäger der Bullen gleich auch zum Start der Meistergruppe am vergangenen Sonntag eindrucksvoll nach. Beim 3:1 gegen Sturm Graz schoss der 22-Jährige drei Tore. Und das auf eine Art und Weise, die seinen Marktwert sicherlich noch einmal in die Höhe getrieben hat. Dass Daka, der noch einen ...