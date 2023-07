Red Bull Salzburg kassiert wieder kräftig: Der Mann der Millionen bastelt noch am neuen Bullen-Team

Sportdirektor Christoph Freund verlässt Red Bull Salzburg nach Transferschluss am 1. September. Bis dahin will er Trainer Matthias Jaissle einen Kader hinterlassen, der Topleistungen garantiert.

Christoph Freund hinterlässt in Salzburg einen Topkader.

Der Kader von Fußballmeister Red Bull Salzburg nimmt immer mehr konkrete Formen an. Noch-Sportdirektor Christoph Freund ist dabei, zwei Transfers, die noch einmal für Aufsehen sorgen, zu fixieren. Einer davon füllt die Kassa der Bullen, die am Sonntag in der ...