Red Bull Salzburg wendet Krise noch ab: Aber Salzburg fehlen Leichtigkeit und Dominanz

Fußballmeister Red Bull Salzburg fliegt als Tabellenführer nach San Sebastián. Wollen die Bullen dort in der Champions League bestehen, müssen sie in der Defensive deutlich stabiler werden.

Bis in die Schlussphase sah es ganz danach aus, als ob Red Bull Salzburg die Tabellenführung in der Bundesliga an Sturm Graz verlieren würde. Die Bullen hatten es gegen Hartberg nicht geschafft, nach einer 2:1-Führung das Spiel zu entscheiden. Der Meister vergab gleich vier Topchancen, um das dritte Tor zu erzielen. Im Spiel fehlte erneut die Leichtigkeit, um souverän die Punkte zu holen. Wie aus dem Nichts gelang Hartberg der Ausgleich. Salzburg-Trainer Gerhard Struber schüttelte fast verzweifelt den Kopf, musste sich erst einmal auf die Betreuerbank setzen. Und hatte eine Idee: Er brachte Dorgeles Nene. Der Joker schlug in der 85. Minute dann entscheidend zu. Salzburg gewann nach harter Arbeit 3:2 und fliegt moralisch gestärkt nach San Sebastián, wo am Mittwoch gegen Real Sociedad die fünfte Runde in der Champions League ausgetragen wird.

Es ist überhaupt nicht negativ zu bewerten, wenn sich eine Mannschaft Siege durch harte Arbeit auf dem Platz erkämpft. Aber von den Bullen-Profis waren die Zuschauer in der Vergangenheit gewohnt, dass die Siege meist spielerisch leicht eingefahren werden. Aktuell jedoch stehen im Kader eben kaum noch Profis, die von der Qualität her gesehen weit über ihre Gegenspieler zu stellen sind. Im Kader von Struber steht eben kein Mané, Keïta, Soriano, Alan, Lainer, Schlager, Laimer, Sabitzer, Haidara, Seiwald, Adeyemi, Kristensen, Camara oder Šeško, um nur einige Topspieler der vergangenen Jahre zu nennen.

Salzburg kommt nur dann zu Siegen, wenn die Einstellung, die Laufbereitschaft und der Wille, hart zu arbeiten, stimmt. Das war gegen Hartberg der Fall. Der Serienmeister wird in Zukunft in dieser Saison der Bundesliga auch nur dann erfolgreich sein, wenn er weiter diese Tugenden auf den Platz bringt. Nur mit spielerischen Mitteln wird kaum ein Gegner mehr dominiert werden können. Auch nicht der Wolfsberger AC, der am Samstag im letzten Ligaheimspiel des Jahres 2023 in der Bullen-Arena gastiert.

Trotz großer personeller Probleme - Rechtsverteidiger Amar Dedić musste als Innenverteidiger aushelfen - steckten die Bullen die Rückschläge nach dem 0:1 und dem Ausgleich weg. Die Moral ist intakt, die Bullen ließen sich in keiner Phase des Spiels hängen. "Wir haben gewusst, dass es für uns ein schwieriges Spiel wird, weil Hartberg im Moment einen Lauf hat. Wir haben nicht immer den Zugriff gehabt, wie wir es uns vorgestellt haben. Am Ende haben uns heute Standardsituationen beschäftigt, da müssen wir zulegen und stabil werden", sprach Struber auch negative Punkte an. "Wir haben das Momentum immer wieder nicht ganz kontrollieren können, weil wir die Chancen nicht genutzt haben. Im Moment ist es aufgrund unserer Situation nicht so einfach, die Spiele so zu dominieren, wie wir uns das vorstellen. Der Sieg tut uns allen gut, weil wir wissen, wie wir personell aus dem letzten Loch pfeifen."

Im Hinblick auf die Partie in San Sebastián war der Sieg enorm wichtig. Weil vorerst einmal Ruhe beim Tabellenführer eingekehrt ist. Aber Struber weiß auch, dass weiter gute Ergebnisse erwartet und verlangt werden. "Offensiv muss die Mannschaft wieder mehr Power entwickeln", sagte der Kuchler. In Spanien stehen die Bullen aber weniger unter Druck als in der Liga. Das könnte schon ein Vorteil sein.