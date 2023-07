Red Bull Salzburg lässt einen Starkicker noch nicht wechseln

Viele Stars von Österreichs Fußballmeister Red Bull Salzburg weckten das Interesse von Clubs aus den europäischen Topligen. Einige davon werden die Bullen in der aktuellen Transferzeit auch noch verlassen. Aber einen Profi, der in Zukunft das Spiel bestimmen soll, lassen die Salzburger sicher nicht ziehen.

Das Trainingslager von Fußballmeister Red Bull Salzburg in Saalfelden endet am Samstag. Nach einer Übungseinheit am Vormittag testen die Bullen am Nachmittag gegen den dänischen Vizemeister FC Nordsjælland (Anif, 15.30 Uhr). Salzburg-Trainer Matthias Jaissle kann dabei erstmals in der Vorbereitung ...