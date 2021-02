Red Bull Salzburg lernt, aber nicht schnell genug und Jesse Marsch kritisiert

Österreichs Meister konnte die Erwartungshaltung auf internationaler Ebene nicht erfüllen. Weil es eben nicht reicht, nur früh zu attackieren.

Der Satz kommt einem bekannt vor. "Wir müssen aus diesem Spiel lernen", meinte der Trainer von Fußballmeister Red Bull Salzburg, Jesse Marsch, nach dem 1:2 im Rückspiel des Sechzehntelfinales der Europa League in Villarreal (Salzburg schied gesamt mit 1:4 aus). Die gleiche Aussage hatte der Bullen-Coach auch nach seinem zweiten internationalen Spiel als Trainer der Bullen beim 3:4 in Liverpool in der Gruppenphase der Champions League 2019 getätigt. Viel gelernt scheinen seine Bullen in der Zwischenzeit nicht zu haben. So ...