Red Bull Salzburg liefert unter Druck: "Bullen sind in Österreich die Übermannschaft"

Red Bull Salzburg hat den ersten Verfolger Sturm Graz distanziert. Am Mittwoch wollen die Bullen gegen Rekordmeister Rapid nachlegen.

Im Vorfeld des Topspieles in der österreichischen Fußball-Bundesliga zwischen dem Tabellenzweiten Sturm Graz und Serienmeister Red Bull Salzburg deutete viel darauf hin, dass die Grazer die Gunst der Stunde nützen und Salzburg mit einem Heimsieg von Platz eins verdrängen könnten. Aber die Truppe von Trainer Matthias Jaissle hielt dem Druck stand, baute mit einer Energieleistung und viel Abgebrühtheit den Vorsprung in der Tabelle aus. Ein Schritt Richtung Titelverteidigung wurde gemacht.

Richtig wertvoll wird der Sieg in Graz aber auch erst dann, wenn die Bullen am Mittwoch in Wien gegen Rapid auch noch nachlegen können. Und es spricht jetzt wieder viel dafür, dass Salzburg auch am zehnten Titelgewinn in Serie nicht zu stoppen sein wird.

Die Abwehr erwies sich in Graz als ein unüberwindbares Bollwerk. Die beiden Innenverteidiger Strahinja Pavlovic und Oumar Solet verteidigten alles weg, was in die Nähe des Strafraumes flog. Salzburg überzeugte im Team wieder einmal als Mentalitätsmonster. Auch die Offensivspieler gingen weite Weg, scheuten keinen Zweikampf. Und vor dem Tor nützten die Bullen dann auch die wenigen Möglichkeiten eiskalt aus. Sturm Graz war nicht in der Lage, eine große Chance herauszuspielen. Bullen-Kapitän Nicolas Seiwald lieferte als Abräumer vor der Abwehr eine seiner besten Partien. "Wir haben jeden Zweikampf als wäre er der letzte angenommen", betonte der Mittelfeldspieler, der aktuell in der zentralen Position am wertvollsten ist. "In solchen Topspielen fühle ich mich dort auch sehr wohl. Man kommt zu mehr Ballkontakten und führt mehr Zweikampfe", erklärte Seiwald.

Nach Spielschluss war deutlich zu erkennen, unter welchem großen Druck die Salzburger gestanden waren. Trainer Matthias Jaissle jubelte ausgelassen wie selten mit Präsident Harald Lürzer, Sportdirektor Christoph Freund war auf den Platz geeilt und umarmte fast jeden Bullenprofi überaus herzlich.

Mit zwei mageren Heimremis in Folge im Gepäck waren die Bullen nach Graz gereist. Freund hatte in einer Kabinenansprache seinem Ärger Luft gemacht. Dann kamen Gerüchte auf, dass Trainer Jaissle schon mit Frankfurt verhandle, und das Verhältnis zwischen Trainer Mannschaft nicht mehr das Beste sei. Jaissle plagte vor der Partie in Graz noch eine schlimme Erkältung. Die Verletztenliste der Bullen wurde immer länger. Seiwald und Co. steckten alle diese Rückschläge weg und haben nun das Momentum wieder auf ihrer Seite. "Dass es auch einmal Phasen gibt, wie zuletzt, ist normal im Fußball. Wir intern sind immer komplett ruhig geblieben. Es geht überhaupt nicht um mich, sondern in erster Linie darum, dass die Mannschaft mit vielen Widrigkeiten zu kämpfen hatte. Dann so eine Leistung abzuliefern, erfüllt mich mit Stolz", betonte Jaissle auf Sky. Und auch Freund gab zu, dass er schon Druck spürte: "Es war eine große Anspannung vor dem Spiel, wenn man weiß, wie die Voraussetzungen waren. Wir haben sehr viele Verletzte gehabt und unsere Bank war voller Teenager. Das Momentum war bei Sturm Graz. Viele haben erwartet, dass Sturm gewinnt. Drum erfüllt es mich schon mit Stolz, wie das Team gespielt hat."

Selten hat man Salzburg in der Liga derart konzentriert auftreten sehen. Die Bullen spielten so wie in vielen Partien der Champions League: Der Meister verteidigte herausragend, war unheimlich präsent und aggressiv, ließ keine Konter zu und setzte immer wieder in der Offensive Nadelstiche. So blieb Sturm-Trainer Christian Ilzer nur die Erkenntnis: "Es muss jedem bewusst sein, was Salzburg für eine Übermannschaft in Österreich ist."