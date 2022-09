Red Bull Salzburg lockt Fanmassen: Tolle Kulisse bei Ulmers Spiel für die Geschichte

Salzburg-Kapitän Andreas Ulmer wird in den nächsten Wochen eine ganz besondere Ehre zuteilwerden.

Österreichs Fußballmeister Red Bull Salzburg ist es in dieser Saison gelungen, die Arena in Kleßheim permanent gut zu füllen. Nicht nur zu den Saisonhöhepunkten in der Champions League strömen die Fans in die Red-Bull-Arena. Auch im Alltag der Liga konnten die Bullen zuletzt immer wieder mit der Besucherauslastung des Stadions durchaus zufrieden sein. Es scheint großen Spaß zu machen, der Truppe von Trainer Matthias Jaissle bei ihrer Arbeit live zuzusehen. In den bisherigen fünf Heimspielen der Saison kamen im Schnitt ...