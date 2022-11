Lucas Gourna-Douath blüht in Salzburg auf

Der Franzose will seine Klasse auch im "Finale" gegen den AC Milan ausspielen.

Knapp vor der Winterpause ist Lucas Gourna-Douath in Salzburg angekommen. Seine ersten Wochen in der Mozartstadt verliefen holprig, nachdem er mit einer Bänderverletzung sechs Wochen zu kämpfen hatte und eine Eingewöhnungszeit bei seiner ersten Auslandserfahrung benötigte. Seine Leistungen in den vergangenen Wochen, sowohl in der Liga als auch in der Champions League, wurden immer besser. Nun gilt er als unumstrittener Stammspieler vor der Abwehr. Eine positive Entwicklung, die auch in seiner Heimat registriert wurde. "Lucas ist ein vielversprechendes Talent", weiß ...