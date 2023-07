Red Bull Salzburg macht 57 Millionen Euro Gewinn: Letzte Transferbilanz von Freund beeindruckt

Vor seinem Wechsel zu Bayern München hat der Noch-Sportdirektor von Fußballmeister Red Bull Salzburg, Christoph Freund, dafür gesorgt, dass die Bullen wieder einen hohen Transfergewinn verbuchen können.

Im Gruppenspiel der vergangenen Saison in der Champions League hatte Stürmer Noah Okafor Österreichs Fußballmeister Red Bull Salzburg gegen den AC Milan beim 1:1 in Führung gebracht. In der neuen Saison der Königsklasse wird der Schweizer für die Mailänder auf ...