Red Bull Salzburg machte Fehler, die Trainer Matthias Jaissle ärgerten

Zwei Wochen vor dem Saisonauftakt mit der ersten Cuprunde verlor Fußballmeister Red Bull Salzburg den Härtetest gegen AS Monaco.

Zwei Wochen hat Salzburg-Trainer Matthias Jaissle noch Zeit, um bei seiner Mannschaft die Fehlerquellen zu minimieren. Denn beim 1:3 im Test gegen den Tabellendritten der vergangenen Saison in der französischen Ligue 1, AS Monaco, machten die Bullen-Profis in der Schlussphase zu viele Fehler. Daher gab es auch von Jaissle kritische Worte.

Salzburg steckt mitten in der Vorbereitung, daher ist das Ergebnis gegen Monaco zweitrangig. Wichtig wird sein, dass die Bullen zum Saisonstart in zwei Wochen mit der ersten Cuprunde in Bestform agieren. "Ich gehe mit gemischten Gefühlen aus diesem Spiel. Klar kann die Frische nach einer intensiven Trainingswoche nicht da sein, aber man verliert natürlich sehr ungern. Vor allem, wie die Gegentore zustande kamen, ärgert schon. Unachtsamkeiten werden von Topmannschaften gnadenlos bestraft. Es war trotzdem ein gelungener Test, weil wir viele Schlüsse daraus ziehen können", sagte Jaissle.

Lange Zeit konnten die Salzburger das Spiel auch offen halten, gingen durch Brenden Aaronson sogar in Führung. Erst gegen Ende der Partie kam Monaco zu immer mehr Chancen. Salzburg-Torhüter Nico Mantl konnte mit tollen Reflexen den Rückstand hinauszögern, aber individuelle Fehler mit Ballverlusten im Aufbau führten dann doch zu Gegentreffern. "Es gab Hinweise darauf, wer nach einer harten Woche über diesen gewissen Punkt gehen kann", betonte Jaissle. Einer war Neuerwerbung Nico Capaldo, der auf der rechten Seite für Schwung sorgte, auch immer wieder dynamisch Zweikämpfe absolvierte und torgefährlich wurde. Der Argentinier sollte seinen Platz zum Saisonstart sicher haben.

"Unnötige, einfache Ballverluste ärgern mich", erklärte Jaissle nach der ersten Niederlage der neuen Saison. Weniger kritisch sah Monaco-Trainer Niko Kovač, dessen Familie nach wie vor in Salzburg lebt, das Spiel. "Es war ein Schlagabtausch mit guten Szenen von beiden Seiten. Salzburg wird auch in der neuen Saison gut, wie in den vergangenen Jahren, abschneiden", meinte der ehemalige Bullen-Profi.

Salzburg wird auch noch zulegen können. Denn gegen Monaco fehlten mit Bernardo, Mohamed Camara, Kapitän Andreas Ulmer und Polens Nationalspieler Kamil Piątkowski vier wichtige Spieler.

Nach zwei freien Tagen starten die Bullen am Dienstag mit zwei Übungseinheiten den nächsten Teil der Vorbereitung. Sportdirektor Christoph Freund erklärte davor: "Wir haben gesehen, dass sich unsere vielen jungen Spieler sehr gut machen und das hohe Tempo voll mitgehen. Wir sind mit unserer Kaderqualität, so wie sie jetzt ist, sehr zufrieden und dürfen nicht vergessen, dass aktuell mit Ulmer und Piątkowski zwei EM-Spieler fehlen." Dazu wird nach Informationen der SN Angreifer Mërgim Berisha beim Meister weiter eine wichtige Rolle übernehmen.



RB Salzburg - AS Monaco 1:3 (1:1).

Tore: Aaronson (6.) bzw. Millot (44.), Diop (65.), Musaba (90.+2).

Salzburg: Mantl; Kristensen (46. Ludewig, 81. Forson); Solet (46. Onguene), Okoh (46. Wöber), Guindo (46. Diambou); Aaronson (46. Capaldo), Seiwald (46. Junuzovic), Sucic (46. Berisha), Kjaergaard (46. Bernede); Adeyemi (46. Okafor), Sesko (46. Adamu).