Was Ex-New-York-Coach Gerhard Struber und Oliver Glasner von Eintracht Frankfurt mit der Zukunft von Salzburgs Trainer zu tun haben.

Das Trainerkarussell kommt in Schwung: Seit Montag ist Gerhard Struber nach nur einem Sieg aus den ersten elf Saisonspielen nicht mehr Coach der New York Red Bulls. Seit Dienstag ist auch Vereinsangaben zufolge gewiss, dass sich Eintracht Frankfurt von dem in Ungnade gefallenen Oliver Glasner trotz eines Vertrags bis 2024 nach dem DFB-Pokalfinale am 3. Juni trennen wird.

Was hat das mit Red Bull Salzburg zu tun? Auf den ersten Blick nichts. Glaubt man aber den Gerüchten, dann ...