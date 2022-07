Red Bull Salzburg: Matthias Jaissle verspürt vor dem Saisonstart Druck

In seiner ersten Saison als Trainer von Red Bull Salzburg übertraf Matthias Jaissle alle Erwartungen. Die Erfolge gilt es zu bestätigen.

Mit dem Heimspiel gegen Austria Wien eröffnet Österreichs Fußballmeister Red Bull Salzburg am Freitag die Saison in der Bundesliga. Die Bullen gehen wie jedes Jahr als klarer Favorit in das Spieljahr. Aber nicht nur diese Rolle erzeugt bei Salzburg-Trainer Matthias Jaissle Druck.

Dass sich Jaissle bei Prognosen zurückhält, hat auch mit dem großen Respekt, den er den Rivalen entgegenbringt, zu tun. Den Salzburgern liegt es fern, Überheblichkeit an den Tag zu legen, sie wollen Taten statt Worte sprechen ...