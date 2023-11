Red Bull Salzburg schwimmt mit 32 Millionen Euro Gewinn im Geld

Österreichs Fußballmeister Red Bull Salzburg kann einer sicheren finanziellen Zukunft entgegen sehen. Obwohl der Personalaufwand hoch ist, machten die Bullen im Geschäftsjahr 2022/23 einen deutlichen Gewinn. Da kann die Konkurrenz nur vor Neid erblassen.

Während der Länderspielpause hatte der ehemalige Sportdirektor von Red Bull Salzburg, Christoph Freund, einen Kurzurlaub in Leogang eingeschoben. Bei seinen Bayern in München läuft es aktuell ja bestens. Sportdirektor Freund bekam zuletzt auch viel Lob von höchster Stelle. Denn Ehrenpräsident Uli Hoeneß bezeichnete in einem Interview mit dem deutschen Fachmagazin "Kicker" den Leoganger als Glücksgriff. Und betonte, dass die Bayern enorm von Freunds Qualitäten profitieren werden.

Wie Serienmeister Salzburg in den Jahren zuvor, in denen Freund die Bullen zu einem Topclub auf internationaler Ebene machte und dafür sorgte, dass die Salzburger viele Millionen Euro durch Transfers eingenommen haben. Auch in seinem letzten Jahr als Bullen-Sportdirektor schrieb der Serienmeister schwarze Zahlen. Gemäß den Lizenz- und Zulassungsbestimmungen müssen alle Mitglieder der höchsten Spielklasse Eckdaten ihres geprüften Jahresabschlusses mit 30. Juni der Bundesliga zur Veröffentlichung melden. Am Montag veröffentlichte die Bundesliga die Jahresbilanz des Geschäftsjahres 2022/23. Red Bull Salzburg (Personalaufwand 51,4 Mill. Euro) ist mit einem Plus von 32,2 Millionen Euro klar die Nummer eins in Österreich. Auf Platz zwei hinter Salzburg liegt Sturm Graz mit fast zwei Millionen Gewinn. Ihren erwirtschafteten Umsatz konnten die Bullen um mehr als 30 Millionen auf 186,82 Millionen Euro steigern. Das ist mehr als das Vierfache im Vergleich zu den härtesten Verfolgern Sturm Graz (46,54 Mill.) und Rapid (45,34 Mill.). In finanziellen Nöten ist die Wiener Austria. Die Verbindlichkeiten stehen aktuell bei 66,73 Mill. Euro. Im Vergleich zum Vorjahr wuchs der Schuldenberg um knapp zwei Millionen Euro an. Neben der Austria aus Wien gab es für den LASK (-3,74 Mill. Euro), A. Klagenfurt (-1,92 Mill.), die Hartberger (-1,06 Mill.), BW Linz (-612.000) und WSG Tirol (-557.000) ein negatives Jahresergebnis.