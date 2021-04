Red Bull Salzburg mischt im Poker mit: Dietrich Mateschitz kann Weg für Trainer Jesse Marsch ebnen

Spektakuläre Trainerwechsel zeichnen sich seit Montag immer mehr ab. Leipzig-Trainer Julian Nagelsmann soll sich schon mit Bayern einig sein. Sollte der Wechsel perfekt werden, dann wäre der Weg für Salzburg-Coach Jesse Marsch frei nach Leipzig. Eine wichtige Rolle im Transferpoker könnte Dietrich Mateschitz spielen.

Vor der Partie gegen den WAC hüllte sich Salzburg-Trainer Jesse Marsch in Schweigen. An den Spekulationen, dass er Julian Nagelsmann als Trainer bei RB Leipzig folgen könnte, wollte sich der US-Amerikaner nicht mehr beteiligen. War auch nicht nötig, denn Marsch hatte schon kürzlich erklärt, "wenn ich die Möglichkeit als Trainer in Leipzig haben kann, dann ist es eine super Idee für mich". Dann, wenn Nagelsmann die Leipziger nach Ende der Saison verlassen sollte. Dieses Szenario wird immer wahrscheinlicher. Denn einer ...