Nach dem Tod von Dietrich Mateschitz: Red Bull Salzburg erhält weiter Millionen

RB Leipzig erwartet keine Änderung in der Zusammenarbeit mit Red Bull. RB Salzburg könnte auch ohne die Sponsormillionen von Red Bull einen schlagkräftigen Kader in die Saison schicken.

Österreichs Fußballmeister Red Bull Salzburg und der deutsche Pokalsieger RB Leipzig müssen sich wohl mittelfristig keine großen Sorgen um ihre jeweilige Zukunft machen. Es gibt gültige Verträge, die beiden Bullenclubs weiter finanzielle Unterstützung von Red Bull, als Sponsor in Salzburg und als Hauptgesellschafter in Leipzig, vorerst einmal garantieren.

Bei Redaktionsschluss dieser Ausgabe kämpften sowohl die Salzburger in Mailand als auch die Leipziger gegen Donezk noch um den Einzug in das Achtelfinale der Champions League. An die 20 Millionen ...