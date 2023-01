Nie war der Konkurrenzkampf bei Red Bull Salzburg größer: Wer sind die Gewinner der Vorbereitung?

Die Bullen verfügen über einen Kader, der im Frühjahr 2023 auch international Topleistungen zeigen kann. Dazu kann der Rekordeinkauf des Fußballmeisters endlich voll durchstarten.

Die Saisonvorbereitung von Fußballmeister Red Bull Salzburg geht in die finale Phase. Noch ein Testspiel steht auf dem Programm, am kommenden Samstag (15 Uhr, Taxham) gegen den slowakischen Erstligisten Slovan Bratislava, ehe am 3. Februar im Cup-Viertelfinale gegen Sturm Graz gleich ein K.-o.-Spiel wartet. Zurück aus Marbella, haben die SN die wichtigsten Erkenntnisse nach dem Trainingslager der Bullen zusammengefasst. Wer darf zum Pflichtspielauftakt mit einem Stammleiberl rechnen? Wo ist der Konkurrenzkampf am größten? Und wie geht es den Langzeitverletzten?

...