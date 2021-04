Red Bull Salzburg oder Leipzig: Jesse Marsch spricht über seine Zukunft

Salzburg-Trainer Jesse Marsch heizte mit seinen Aussagen die Gerüchteküche wieder an.

Jesse Marsch hat bei Fußballmeister Red Bull Salzburg zwar noch einen Vertrag bis Ende der Saison 2022, aber schon seit Wochen wird darüber spekuliert, ob er diesen auch erfüllen wird oder nicht. An einigen Tagen mehr, an einigen Tagen weniger. Aktuell brodelt es in der Gerüchteküche um einen vorzeitigen Wechsel von Marsch wieder einmal gewaltig. Und Marsch hat diese selbst ordentlich angeheizt.

Mit Salzburg ist Marsch auf dem besten Weg, wie in der vergangenen Saison erneut das Double ...