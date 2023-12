Red Bull Salzburg lässt Oumar Solet für zehn Millionen Euro wechseln

Österreichs Fußballmeister Red Bull Salzburg und Oumar Solet werden getrennte Wege gehen. Die Bullen zeigen sich mit der Einstellung des Innenverteidigers nicht zufrieden, der 23-Jährige wiederum sieht seine Zukunft ohnehin in einer der europäischen Topligen. Salzburg wird zumindest zehn Millionen Euro an Ablöse kassieren.

Wegen einer Oberschenkelverletzung steht Innenverteidiger Oumar Solet auch im letzten Bundesligaspiel von Red Bull Salzburg 2023 am Samstag nicht im Kader der Bullen. Der nicht einfach zu behandelnde 23-jährige Franzose, der wegen zahlreicher Verfehlungen mit Geldstrafen permanent die Mannschaftskasse gut füllt, hat auch nicht mehr viele Fürsprecher im Club. Ein Wechsel in der kommenden Wintertransferzeit steht bevor. Solet hat in Salzburg noch Vertrag bis 2025 und sollte daher mit knapp über zehn Millionen Euro die Clubkasse füllen. Und Solet geht davon aus, dass der Wechsel zum italienischen Topclub AS Rom bald fixiert wird. In einem Interview mit dem Internetportal Goal.com bestätigte er seinen Wunsch für einen Transfer. "Ich muss einen Schritt nach vorne machen und als Fußballer wachsen", sagte der 23-Jährige. "Mit den Qualitäten und Ambitionen, die ich habe, denke ich, dass es der richtige Zeitpunkt für den nächsten Schritt ist, was bedeutet, in eine der großen Ligen zu wechseln." Solet betonte, dass er reifer geworden ist. Und er geht neue Wege, setzt auf einen Ernährungsberater und einen Personal Trainer. Auch die Arbeit mit Romas Startrainer José Mourinho, der mit dem FC Porto und Inter Mailand die Champions League gewonnen hat, reizt: "Er kann für die Entwicklung jüngerer Spieler eine große Hilfe sein. Er ist jemand, für den man wirklich kämpfen möchte. Mit so einem Trainer kann man sich nur verbessern."