Red Bull Salzburg plant die Meisterparty mit 3000 Fans: Essen und Trinken in der Arena nur am Sitzplatz erlaubt

Endlich dürfen wieder Zuschauer in die Fußballstadien. 3000 Fans können am Samstag in der Red-Bull-Arena mit Meister Salzburg den Titel feiern.

Als Red Bull Salzburg in der vergangenen Saison am 1. Juli 2020 den Meisterteller für den Titelgewinn in der Fußball-Bundesliga überreicht bekam, herrschte in der Red-Bull-Arena trotz eines 5:2-Sieges gegen Sturm Graz eine trostlose Stimmung. Die Partie hatte aufgrund der Coronakrise unter Ausschluss der Öffentlichkeit ausgetragen werden müssen. Kein Fanjubel, keine Fangesänge, keine Ehrenrunde der Profis vor Beifall klatschenden Zuschauern. Aber man war zu diesem Zeitpunkt schon glücklich darüber, dass überhaupt Fußballspiele mitten in der Pandemie durchgeführt werden durften.

Ein Jahr danach hat sich die Lage insofern schon deutlich verbessert, als am Samstag nach vielen Monaten der Geisterspiele laut Verordnung der Bundesregierung wieder Zuschauer in die Stadien dürfen - outdoor maximal 3000. Genau so viele werden am Samstag mit Fußballmeister Red Bull Salzburg den achten Titelgewinn in Serie feiern. Die Tickets, die unter den Dauerkartenkäufern für die nächste Saison ausgelost wurden, waren innerhalb kürzester Zeit vergriffen. Einem Fußballfest mit etwas angezogener Handbremse steht also nichts mehr im Weg. Zu beachten gilt es nur die Coronamaßnahmen im Stadion (FFP2-Masken-Pflicht im gesamten Bereich ab 15 Jahren), die einen Zutritt nach Kontrollen an den zahlreichen geöffneten Eingängen ermöglichen: Nachweis einer PCR-Testung, nicht älter als 72 Stunden, eines Antigentests, nicht älter als 48 Stunden. Einlass mit Nachweis kontrollierter Selbsttests, nicht älter als 24 Stunden. Mit Eintrag im Impfpass, 21 Tage nach Erstimpfung (vor 1. Mai).

Geöffnet werden in der Bullen-Arena im Unterrang die Ost-, West- und Nordtribüne. Die Sitzordnung wird im Schachbrettmuster (je ein Sitz in alle Richtungen frei) festgelegt. Auch genügend Kioske werden geöffnet. Der Konsum von Speisen und Getränken ist nur am Sitzplatz gestattet.