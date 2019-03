Nach der 0:3-Niederlage im Europa-League-Achtelfinale bei Napoli braucht Red Bull Salzburg im Rückspiel ein Fußballwunder. Unmöglich ist das nicht, wie folgende Punkte belegen.

