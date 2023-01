Red Bull Salzburg plant Zukunft: Vier Youngsters wollen bei Matthias Jaissle Punkte sammeln

Im Trainingslager von Fußballmeister Red Bull Salzburg im spanischen Marbella tummeln sich auch einige Toptalente, die sich Chancen ausrechnen dürfen, demnächst in der Bundesliga Fuß zu fassen.

Österreichs Fußballmeister Red Bull Salzburg ist seit Freitag acht Tage lang auf Dienstreise. Einen Tag nach dem Testspiel gegen Bayern München fliegen die Bullen am Samstag von München aus ins spanische Málaga. Von dort folgt eine einstündige Busfahrt ins Trainingscamp nach Marbella, wo der Serienmeister für eine Woche ein Trainingslager abhält. Dabei stehen für die Truppe von Trainer Matthias Jaissle zehn Trainingseinheiten und zwei Testspiele auf dem Programm. Bereits am Montag spielen die Bullen gegen Sparta Prag. Am Freitag heißt ...