Red Bull Salzburg verunsichert: Pleite lässt auch Austria Salzburg träumen

Beim 0:1 gegen Aufsteiger Blau-Weiß Linz zeigte Serienmeister Red Bull Salzburg eine erschreckend schwache Leistung. In dieser Form könnte es auch im ÖFB-Cup eng werden.

Der 2:0-Sieg von Fußballmeister Red Bull Salzburg am vergangenen Mittwoch in der ersten Runde der Champions League in Lissabon gegen Benfica war schon sensationell. Aber noch sensationeller ist der 1:0-Erfolg von Blau-Weiß Linz in der Liga in Salzburg zu bewerten. Die Bullen zeigten eine ihrer schlechtesten Leistungen seit dem Einstieg von Red Bull 2005 in Salzburg in das Fußballgeschäft. Der Sieg des krassen Außenseiters war verdient. Und am Dienstag kommt es in der 2. Runde im ÖFB-Cup zum brisanten Derby in Grödig gegen Austria Salzburg.

Sollten die Bullen auch gegen die Austria ähnlich schwach und emotionslos wie gegen Blau-Weiß Linz auftreten, dann darf auch der Westligist davon träumen, für eine noch größere Sensation sorgen zu können, als es schon die Linzer getan haben. Drei Tage nach der mannschaftlich geschlossenen Topleistung in Lissabon war die Elf von Trainer Gerhard Struber nicht nur wegen der nominierten Startaufstellung nicht wiederzuerkennen. Struber hatte personell gehörig rotiert. Von jener Elf, die in Lissabon begonnen hatte, kamen gegen die Linzer nur Amar Dedić und Lucas Gourna-Douath von Anpfiff an zum Einsatz. Die vermeintliche B-Garnitur der Bullen erwies sich dann auch als solche. Ohne Ideen, ohne Spielwitz und ohne Tempo schaffte es der Meister nicht, die Oberösterreicher entscheidend unter Druck zu setzen. Dazu reihte sich Fehlpass an Fehlpass. Vielleicht wäre das Spiel anders verlaufen, hätte Luka Sučić Salzburgs einzige gute Möglichkeit zum Führungstreffer genutzt. Er scheiterte an Torhüter Nicolas Schmid. Das Spiel der Bullen wurde von Minute zu Minute hektischer, ohne einen Plan zu haben. "So ein Auftritt darf nicht mehr wieder passieren", betonte auch Trainer Gerhard Struber etwas fassungslos.

Man kann davon ausgehen, dass Struber vor dem Cup gegen die Salzburger Austria die richtigen Worte finden wird, um seinen Profis klarzumachen, dass so eine Einstellung und Leistung nicht reicht. Auch nicht gegen einen Aufsteiger, der noch vor wenigen Wochen als untauglich für die Bundesliga abgestempelt wurde. So setzte es nach 45 ungeschlagenen Spielen in der Red-Bull-Arena die erste Heimniederlage in der Bundesliga seit Dezember 2020 und die erste Liga-Pleite nach 37 Partien.

Und auch gegen einen Aufsteiger kassierten die Bullen nach 13 unbesiegten Heimspielen die erste Niederlage in der eigenen Arena. Dazu gab es den ersten Heimgegentreffer in der laufenden Saison.

Struber versuchte Erklärungen zu finden, warum es gegen den Underdog so ganz und gar nicht funktionieren wollte: "Meine Mannschaft ist ihren Ansprüchen in keiner Weise gerecht geworden. Wir sind nicht in unsere Grundprinzipien gekommen, auch die Pressingmomente waren nicht so wie normal. Wir haben nicht den Drive und die Vertikalität gespürt und eigentlich nie über 90 Minuten unser Spieltempo gefunden. Diese Niederlage muss für uns ein Schuss vor den Bug sein."

Höchststrafe muss für die Bullen-Profis gewesen sein, dass die Linzer verdient gewannen und auch noch die besseren Möglichkeiten vorfanden. "Wir sind richtig erwischt worden. Wenn wir nicht an unsere Grenze marschieren und nicht so betriebsbereit sind, wie man es von uns erwartet, dann kommt so ein Gegner immer mehr auf. Das haben wir zugelassen und haben wir uns selber zuzuschreiben. Das ist schmerzhaft", betonte Struber, der seinen ersten großen Rückschlag als Salzburg-Trainer einstecken musste. In der frühen Phase der Saison ist diese Niederlage noch zu verschmerzen und auch kein Beinbruch. Aber bei aller Euphorie nach dem aufsehenerregenden Sieg in Lissabon wurde deutlich, dass der Serienmeister auch in der Liga im Schongang wenige Spiele gewinnen wird.

Wie Struber in Lissabon durfte sich am Samstag Blau-Weiß-Trainer Gerald Scheiblehner von den Fans feiern lassen: "Auch wenn es komisch klingt, es war kein unverdienter Sieg für uns. Salzburg ist unruhig geworden. In solchen Spielen kann man nur gewinnen, der Sieg hier ist historisch. Red Bull hat vieles probiert, aber wir haben sehr gut verteidigt und eine der Konterchancen gut genützt. Dann kann es einmal in zehn Jahren schon passieren, dass man in Salzburg gewinnt."