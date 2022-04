Red Bull Salzburg pokert: Adeyemi zu Real Madrid! Warum nicht?

Karim Adeyemi wird Red Bull Salzburg nach Ende der Saison verlassen. Aber wohin und um wie viele Millionen? Es gibt wilde Spekulationen, aber nichts Konkretes. Es könnte auch Real Madrid werden.

Torjäger Karim Adeyemi gehören seit Wochen die Schlagzeilen vor allem in den deutschen Medien. Nicht so sehr aber deswegen, weil der Stürmer von Red Bull Salzburg reihenweise mit Topleistungen glänzt, sondern weil diese immer wieder mit viel Getöse aufbauschen, dass sie Neuigkeiten im Transferpoker um den Youngster exklusiv erfahren haben wollen. Wie hoch ist der Wahrheitsgehalt dieser Meldungen? Diese Frage kann niemand beantworten. Wie nun Sky erfahren haben will, ist ein Durchbruch zwischen Dortmund und Salzburg bezüglich der Transfersumme erfolgt. ...