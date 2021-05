Red Bull Salzburg räumt groß ab: Patson Daka holt die Torjägertrophäe zurück

Salzburg räumt in der am Samstag zu Ende gehenden Saison groß ab. Die Bullen gewinnen nach einem Jahr Pause, was es zu gewinnen gibt.

Red Bull Salzburg ist bereit für die große Titelfeier am Samstag nach dem letzten Heimspiel der Saison gegen die WSG Tirol. Und zu feiern gibt es für die Truppe von Trainer Jesse Marsch genug. 3000 Fans, die unter den Dauerkartenbewerbern ausgelost werden, können in der Red-Bull-Arena live dabei sein, wenn sich die Bullen mit ihren beiden gewonnenen Trophäen für den Erfolg im ÖFB-Cup und den Titel in der Bundesliga in die Sommerpause bis 21. Juni verabschieden.

Im Gegensatz zur vergangenen Saison haben die Salzburger alles an Titeln gewonnen, was es zu gewinnen gab. Denn mit Patson Daka stellt der Serienmeister auch wieder nach einem Jahr Pause den Torschützenkönig der Bundesliga. Shon Weissman (WAC, 30 Tore) hatte sich in der Spielzeit 2019/20 vor Daka (24 Tore) durchgesetzt. Der Lohn dafür war ein Transfer in die spanische La Liga zu Real Valladolid. 27 Treffer hat Daka bisher erzielt und sich damit für ein Engagement in einer der europäischen Topligen in eine gute Position geschossen. Einige englische Topclubs und der deutsche Vizemeister RB Leipzig beobachten den Nationalspieler aus Sambia schon seit Monaten ganz genau.

Dass Red Bull Salzburg auch den Torschützenkönig der Bundesliga stellt, gehörte in den vergangenen Jahren fast schon zur Normalität. Seit dem Einstieg von Red Bull 2005 in das Fußballgeschäft eroberten gleich zehn Mal Bullen-Angreifer die begehrte Trophäe:

2006/07: Alexander Zickler

(29 Spiele, 22 Tore)

2007/08: Alexander Zickler

(29 Spiele, 16 Tore)

2008/09: Marc Janko

(34 Spiele, 39 Tore)

2011/12: Jakob Jantscher (27 Spiele, 14 Tore) und Stefan Maierhofer

(29 Spiele, 14 Tore)

2013/14: Jonatan Soriano

(28 Spiele, 31 Tore)

2014/15: Jonatan Soriano

(32 Spiele, 31 Tore)

2015/16: Jonatan Soriano

(27 Spiele, 21 Tore)

2017/18: Munas Dabbur

(32 Spiele, 22 Tore)

2018/19: Munas Dabbur

(29 Spiele, 20 Tore)

2020/21: Patson Daka

(bisher 27 Spiele, 27 Tore)

Dakas Vertrag bei den Salzburger Bullen läuft erst im Jahr 2024 aus. Der Marktwert des Topangreifers beträgt laut transfermarkt.at 20 Millionen Euro. Wer sich die Dienste des 22-jährigen pfeilschnellen Angreifers sichern will, der wird schon 20 Millionen Euro oder mehr an Salzburg überweisen müssen. Und die Bullen sind auch auf einen möglichen Abgang von Daka vorbereitet. Karim Adeyemi und Sékou Koïta, der nach seiner Dopingsperre am Samstag zum Saisonabschluss vor seinem Comeback steht, sind mehr als Alternativen.