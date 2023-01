Red Bull Salzburg ragt heraus: Topkader ist teuer, garantiert aber Millionen

Viele Profis von Red Bull Salzburg steigerten in der vergangenen Herbstsaison noch einmal ihren Marktwert. Der Fußballmeister machte in der Saison 2021/22 finanziell einen beachtlichen Gewinn.

Die aktuellen Finanzkennzahlen, die die Fußball-Bundesliga Ende des Jahres 2022 bekannt gab, zeigen deutlich: Red Bull Salzburg wird mit seiner Finanzkraft auch in den nächsten Jahren kaum von der Spitze zu verdrängen sein. Dafür sorgt ein Topkader, der für österreichische Verhältnisse nicht billig ist, aus dem aber immer wieder Profis den Sprung in eine der europäischen Topligen schaffen. Und dann viele Millionen Euro in die Clubkasse spülen. Wie zuletzt Maximilian Wöber.

Bei den Finanzkennzahlen für die Saison 2021/22 ...