Red Bull Salzburg reizte die Bayern und kassierte ein 2:6-Debakel

Red Bull Salzburg forderte den amtierenden Champions-League-Sieger FC Bayern München lang, doch am Ende setzt sich die Klasse des Titelverteidigers durch. Die Watsch'n für den Serienmeister fiel mit 2:6 zu deutlich aus.

Das Torfestival in der leeren Red Bull Arena eröffneten die Salzburger durch ein Tor von Mergim Berisha (4.). Robert Lewandowski glich per Foulelfer aus (21.). Dazwischen wurde ein Elfmeter für Bayern vom Video-Referee zurückgenommen und ein Tor von Serge Gnabry wegen Abseits nicht gegeben. Ein unglückliches Eigentor von Rasmus Kristensen (44.) führte zur Pausenführung der Bayern.

Der kurz davor eingewechselte Masaya Okugawa glich zum 2:2 für die lange Zeit stark auftretenden Salzburger aus (67.), doch mit einer starken Schlussphase gelang den Bayern noch ein klarer Sieg. Jerome Boateng (79.), Leroy Sane (83.), Lewandowski per Kopf (88.) und Lucas Hernandez (90.+2) stellten den Endstand von 6:2 her.

Stimmen zum Spiel

Dominik Szoboszlai: "Bis zur 80. Minute waren wir gut drauf und haben das gespielt was wir wollten. Wir hatten keine Angst vor dem Titelverteidiger. Wenn jemand jetzt das Resultat von 2:6 sieht, dann zeigt das gar nicht, was wir gespielt haben. Wir hatten Chancen auf das 3:2, und das hat nicht geklappt. Sie spielen eben in der deutschen Bundesliga und nicht in der österreichischen. Wir hätten aber bis zum Ende kämpfen müssen. Dann verlieren wir 2:3, und das sieht besser aus. Wir müssten manchen Aktionen besser zu Ende spielen.

Jesse Marsch: "Ich bin immer stolz auf meine Jungs. 6:2 repräsentiert nicht dieses Spiel, denn wir waren richtig gut. Dann kriegen wir ein Tor aus einem Standard und das war wie ein Dammbruch. Jetzt ist es ein schlechtes Gefühl, denn 75 Minuten haben wir der besten Mannschaft der Welt einen Schlagabtausch geliefert. Die Einwechslung von Onguene? Das war keine gute Entscheidung. Es stand 2:2, das war ein gutes Ergebnis. Wir haben zuletzt immer späte Tore bekommen, ich wollte Sicherheit reinbringen."



Im Parallelspiel holte Lok Moskau daheim ein 1:1-Remis gegen Atlético Madrid. Die weiteren Dienstag-Spiele:



Gruppe B

S. Donezk - M'gladbach 0:6 (0:4)

Real Madrid - Inter Mailand 3:2 (2:1)



Gruppe C

Manchester C. - Olympiak. 3:0 (1:0)

FC Porto - Marseille 3:0 (2:0)



Gruppe D

Midtjylland - Ajax A. 1:2 (1:2)

Atalanta - Liverpool 0:5 (0:2)





